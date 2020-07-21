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رياضة

تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في حضور الخطيب

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، للتركيز على الجانب البدني في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات بدنية وكرة طائرة في ملعب التتش، تحت إشراف سامي قمصان المدرب المساعد، وطارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات في الجيم تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، مع تبادل المجموعتين في المران لتنفيذ البرنامج التدريبي. 
 
 وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي على حضور مران الفريق لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية، واطمأن رئيس النادي على أحوال الفريق واللاعبين، واستعدادهم لخوض المنافسات المقبلة محليًّا وإفريقيًّا. 

وحرص الخطيب على عقد جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للاطمئنان على أحوال الفريق والتعرف على آخر الاستعدادات الخاصة بالفريق، قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

 ويخوض الأهلي تجربتين وديتين خلال يوليو الجاري، الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة، ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

 وكان الأهلي قد أجرى ٤ مسحات طبية وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، وأعلن النادي سلبية كافة المسحات التي أجراها الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبون.
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