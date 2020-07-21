خناقة على فلوس .. المشدد 7 سنوات لسائق قتل عاملا بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل عامل في مشاجرة لخلافات بينهما على مبلغ مالي.





وأسندت النيابة للمتهم ا.ر.ع، سائق اتهامات ضرب المجنى عليه فايز.ط.ج عامل " عمدا، بأن اعتدى عليه بواسطة سلاح أبيض "مطواة، وعصى شوم حيث فأحدث به الإصابات في تقرير الصفة التشريحية، والضرب أفضى للموت، على النحو المشار إليه في التحقيقات وحيازة سلاح أبيض مطواه دون مسوغ قانوني.





كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من الأهالي بوفاة أمام مسكنه، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين أن المجني عليه مرادي ملابسه كاملة وبه كدمات علي وجهه وجسده وجرح طعني في الرقبة وبعمل التحريات اللازمة وكشف الكاميرات والاستماع للشهود تبين قيام سائق بالتعدي علي المجني عليه وضربه أدى إلى موته محدثا إصابته التي أودت بحياته في الحال.





بتكثيف التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة أمكن تحديد مرتكب الجريمة وإلقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.



