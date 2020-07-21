استعدادا للتأمين الصحى.. محافظ الأقصر ومدير المشروع يتفقدان وحدة الحبيل





أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات بزيارة تفقدية لوحدة الحبيل ومركزة منشآة العماري للوقوف على آخر الاستعدادات الفنية قبل التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة قريبا.





جاء ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.



