محافظ الدقهلية: إيداع سيدة بدار الرعاية بنبروه بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية لها

صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم إيداع إحدى السيدات بدار الرعاية الاجتماعية بمدينة نبروه وذلك بعد إجراء كافة الفحوص الطبية اللازمة لها والاطمئنان على سلامتها الصحية.





وكان محافظ الدقهلية قد وجه للدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بتشكيل فريق عمل مكون من إدارة شئون المرأة وإدارة الأسرة والطفولة وإدارة الدفاع وفريق التدخل السريع للتواصل مع اهل الحالة وذلك بعد التعرف على حالة السيدة عبر وسائل الإعلام وعلى الفور تم التوجه إليها فى مقر إقامتها بقرية ميت العامل ونقلها إلى دار الرعاية الاجتماعية بنبروه .





وأكد أنه كلف في وقت سابق الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة الرعاية الطبية للسيدة وإجراء كافة الفحوصات الطبية لها والاطمئنان على سلامتها الصحية قبل نقلها لدار الرعاية.





يذكر أن السيدة تبلغ من العمر 34 عاما كانت متزوجه وتعيش فى منطقة الهرم بالجيزة ولديها طفلة عمرها حوالى عام ونصف ولها أربع اخوات وموطنها الاصلى قرية ميت العامل - مركز اجا - دقهلية .



