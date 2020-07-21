بعد ساعات من المفاوضات.. تحرير الرهائن الـ 20 على متن حافلة في أوكرانيا

أكدت الشرطة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تحرير الرهائن الـ20 الذين كانوا محتجزين من قبل أحد المسلحين.





وقال مسئولون أوكرانيون، إن الواقعة انتهت مع اقتحام الشرطة للحافلة وتحرير المسلح لجميع الرهائن بعد ساعات من المفاوضات.





وأعلنت الشرطة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، احتجاز مسلح لـ نحو 20 شخصا كـ رهائن بعد أن سيطر على حافلة شمال غرب أوكرانيا.





وأغلقت الشرطة مركز لوتسك، وهي مدينة على بعد 250 ميلًا غرب مدينة كييف، وقال الضباط في بيان عبر فيسبوك إن "المهاجم مسلح ويحمل متفجرات".





وحددت السلطات الرجل بالفعل، الذي أعرب عن إحباطه من "النظام الأوكراني" على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.



