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مرأة

بتسريحة شعر مختلفة.. نهى عابدين تتألق على إنستجرام بإطلالة ناعمة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:56 م
نهى عابدين
نهى عابدين
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آية التيجي
حرصت الفنانة نهى عابدين، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجذابة؛ ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت نهى عابدين وهي ترتدي بلوزة باللون الروز بقصة مختلفة من الاكتاف وأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ورفعت نهى عابدين شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة بشكل انسيابي وناعم، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها وأبرز من ملامحها.

وأبرز خبير التجميل والميك اب ارتيست رشاد ملامح نهى عابدين ببعض اللمسات البسيطة من المكياج ، حيث قام بإختيار اللون الروز كأحمر شفاه، مع إبراز جمال برسم عينيها بالآي لاينر والآي شادو الفاتح .

فيما أكملت نهى عابدين إطلالتها بإختيار قرطين ناعمين باللون الأسود الطويل، مع خاتم بسيط من نفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Makeup by @rashadstudios

A post shared by Noha Abdin نهي عابدين (@noha.abdin.official) on

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