تفاصيل طرح 2271 وحدة إسكان متوسط بالتقسيط على 20 عامًا.. فيديو

قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن هناك وحدات سكنية توفرها وزارة الإسكان لشريحة متوسطة الدخل مكتملة الخدمات ومساحات من 100 متر لـ 150 متر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الوزارة قامت بطرح 2270 وحدة إسكان متوسط بالتقسيط على 20 عامًا، بمشروعات سكن مصر وجنة و دار مصر.

وأوضح أن هذه الوحدات موفرة لجميع المواطنين، وهذه الوحدات جاهزة، والمواطن يستلم الوحدة بعد فترة قصيرة، مؤكدًا " المواطن بيستلم الشقة على المفتاح".

ولفت المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن هذه المبادرة تمت من البنك المركزي المصري، التي أطلقها فى نهاية عام 2019.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأسكان، إلى أن، الأوراق المطلوب للوحدات واحدة سواء الحالة الاجتماعية و حالة العمل، وأن كل حالة اجتماعية لها أوراق مطلوبة ولكن الوحدات متاحة لـ جميع المواطنين حتى المطلقات و الأرامل.