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ديني

الأزهر يشيد بالتعامل الحاسم لقواتنا المسلحة في دحر العناصر الإرهابية.. وينعي الشهداء الأبطال

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:55 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحته
أشاد الأزهر الشريف ببسالة قواتنا المسلحة في مواجهة ودحر العناصر الإرهابية التي تسعى إلى نشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار وتشتيت جهود الدولة المصرية في هذه المرحلة الحرجة، وذلك بعدما نجح جنودنا البواسل في التصدي الحازم للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

يؤكد الأزهر الشريف أن التعامل الشجاع والحاسم اليوم من قواتنا المسلحة في إحباط هجوم عناصر الضلال والإرهاب يدعونا إلى الاطمئنان على أمن هذا الوطن الغالي علينا جميعًا، ووجوب الوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا الباسلة ودعمها في حربها ضد الإرهاب.

والأزهر الشريف إذ يشيد ببسالة قواتنا المسلحة؛ فإنه ينعى شهداءنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسكنهم فسيح جناته ويرزق أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان.
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