AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رحلة أبولو 11 وصعود القمر حقيقة أم خدعة.. فيديو غريب للرئيس الأمريكي يعلن فشلها

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
في 1969 وتحديدًا في يوليو خرج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "ريتشارد نيلسون" يعلن عن رحلة "أبولو11" التي كانت متجهة نحو القمر  ونجاح "نيل أرمسترونج " في السير على سطح القمر، وسلامة رائدي الفضاء "مايكل كولينز" و"إدوين ألدرن". 

تلك المهمة التي توقع لها نسب فشل ليست بالقليلة، مما دفع البعض إلى فبركت فيديو "نيكسون" ليصبح خطابًا يعلن فيه عن فشل المهمة "أبولو 11" ووفاة رواد الفضاء الذين ذهبوا  إلى هناك، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز". 

حيث أوضح معهد ماساتشوستس للتقنية في الولايات المتحدة، والذين قالوا أن الفيديو مزيف بالكامل، فقد تم التلاعب بالصوت والفيديو لخطاب ريتشارد نيكسون الطوارئ الحقيقي الذي كتب عام 1969 لسيناريو لم يتمكن فيه طاقم أبولو 11 من العودة من القمر. 

حيث عمل الفريق مع ممثل صوتي وشركة تسمى Respeecher لإنتاج الكلام الاصطناعي باستخدام تقنيات مقعدة في هذا الوقت، كما عملوا أيضًا مع شركة Canny AI لاستخدام تقنيات استبدال حوار الفيديو لدراسة وتكرار حركة فم وشفاه نيكسون. 

ومن خلال هذه التقنيات المتطورة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي،  يُظهر الخطاب  الذي مدته سبع دقائق وكأنه حقيقي 100% وليس مفبركًا.

يقول الدكتور "فوكس هارال" أستاذ الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمدير: "إن التضليل الإعلامي يعد ظاهرة طويلة الأمد ، ولكن ، بسبب تفاقم التقنيات العميقة وسهولة نشر المحتوى عبر الإنترنت".

وكان المعهد قد استخدم أحدث برامج الفبركة، الذي يعرف بـ"Deepfake"، ليوضح مدى التقدم الذي حدث في هذا المجال، وما يمكن أن يسببه من استهداف الشخصيات العامة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هواوي تعزز استراتيجية AI Seamless Life لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي

لحذف مقاطع الفيديو المزيفة.. فيسبوك يختبر تقنية الذكاء الاصطناعي

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تحذف تطبيق Zynn من App Store.. وإنستجرام يواجه العنصرية بسياسة جديدة

أحمد فريد يكتب: خيبة إسرائيل

لاختيار صور فائقة الجودة.. شاومي تطور تقنية تصوير بالذكاء الاصطناعي

القمر الإسرائيلي أوفيك 16 يبدأ بإرسال أول صور من الفضاء

ترشيحاتنا

ماذا قال الرسول عن جند مصر؟.. 3 أحاديث نبوية عن خير جنود الأرض

ترامب: لقاح ضد فيروس كورونا قريبا.. و4 أنواع تخضع للتجارب

حقيقة انتماء أسطورة النادي الأهلي محمد بركات للزمالك ودفاعه عن الملكي

فرار أب من الحجر الصحي لحضور زفاف ابنته

الأهلي يفقد السيطرة على الموقف.. رمضان صبحي يرحل قبل نهائي أبطال أفريقيا

رغم كورونا.. عبد الله يخطف قلب دعاء.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كورية تزيد مقاومة الجسم للفيروسات

تحدى الفيروس فقتله.. وفاة شاب كذب بـ كورونا ورفض ارتداء الكمامة

لكزس تعلن عن سعر ومواصفات LC كابروليه .. صور