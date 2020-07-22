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رياضة

ميلان يواصل صحوته ويسقط ساسولو بثنائية في الدوري الإيطالي.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق نادي ميلان فوزا ثمينا على حساب ضيفه ساسولو، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "مابي" لحساب الجولة الـ35 من منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وسجّل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثنائية الروسونيري في المباراة.

وافتتح ابراهيموفيتش التسجيل بعد مرور 19 دقيقة ورد ساسوولو بهدف لفرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، لكن "إبرا" منح التقدم مجددا لميلان في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول عندما كسر مصيدة التسلل، وراوغ الحارس قبل ان يضع الكرة داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة الأخيرة طرد لاعب ساسوولو المغربي مهدي بوربيعة ليكمل فريقه الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

وصعد ميلان إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 59 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن روما الذي يلتقي سبال اليوم الأربعاء، و3 نقاط عن نابولي الذي يلعب مع بارما. 

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