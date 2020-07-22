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أخبار العالم

للسيطرة على الكونجرس.. ترامب يوقع مذكرة لاستبعاد المهاجرين غير الموثقين من تعداد عام 2020

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:22 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مذكرة، تستهدف "وقف" إحصاء المهاجرين غير الموثقين في تعداد عام 2020، لدى مكتب الإحصاء الأمريكي؛ وذلك بهدف تحديد مقاعد مجلس النواب والسيطرة المباشرة عليها.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن تلك الخطوة مثيرة للشكوك دستوريا، بينما أعلن التيار الليبرالي المدني، إنه سيطعن عليها أمام المحكمة.

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فيما قال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز"، إن قرار ترامب خطوة حازمة نحو ضمان وجود التمثيل بالكونجرس للمواطنين الأمريكيين فقط، وليس للغرباء غير الشرعيين.

وفي حال تطبيق قرار ترامب، سيتم استبعاد ملايين الأشخاص من تعداد السكان، خاصة أن المهاجرين غير الموثقين يمثلون نحو 6% من سكان الولايات المتحدة.

وجاء في المذكرة أن "استبعاد هؤلاء الأجانب الذين جاءوا بشكل غير شرعي من قاعدة التوزيع؛ يعد أكثر انسجامًا مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية التي يرتكز عليها نظام حكومتنا".

وبحسب التقارير، من شأن القرار أن يؤثر على توزيع المقاعد، ويساهم في تحويل عدد من المقاعد في مجلس النواب من ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون، إلى ولايات مؤيدة للجمهوريين تقليديا".
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