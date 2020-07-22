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أخبار العالم

من رأى منكم منكرًا فليغيره.. بايدن يغازل مسلمي أمريكا بحديث نبوي للحصول على مليون صوت.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:09 ص
جو بايدن المرشح الديمقراطي
جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية
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قسم الخارجي
استشهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بحديث نبوي، خلال كلمة مُوجهة للمسلمين في قمة افتراضية بعنوان "قمة مليون صوت مسلم".

وأكد "بايدن" أنه سينهي حظر دخول المسلمين إلى أمريكا، خلال اليوم الأول من فوزه بمنصب الرئاسة، داعيًا الناخبين إلى مساعدته في إلحاق الهزيمة بـ دونالد ترامب.

وتعهد المرشح الرئاسي بإشراك المسلمين في عملية صنع القرار حال فوزه في الانتخابات المقرر لها في نوفمبر المقبل.

وخلال مطالبته دعم الناخبين المسلمين، حاول بايدن استثارة مشاعرهم مستشهدًا بحديث النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، داعيا إياهم إلى تطبيق هذا الأمر خلال الانتخابات.

وتعهد بايدن بالوقوف إلى جانب المسلمين في الولايات المتحدة، معبرا عن أمله في الحصول على مليون صوت من المسلمين الأمريكيين لدعمه في الانتخابات الأمريكية.
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