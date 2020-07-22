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فن

العثور عليها مقتولة وعارية.. مصرع مقدمة برنامج روسية فى ظروف غامضة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:05 ص
جريمة قتل
جريمة قتل
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أحمد إبراهيم
عثرت الشرطة الروسية على جثة مقدمة برنامج روسية متخصصة فى علم النفس تدعى آنا أمبارتسوميان​ مقتولة وعارية داخل أحد الفنادق الكبرى بموسكو. 

وقررت الشرطةالروسية فتح تحقيق عاجلىفى جريمة القتل حيث تبين بعض الأمور الخاصة و التى تناولتها وسائل الإعلام الروسية وهى العثور على دواء غير موصوف لها طبيا وأمرت الشرطة بتحليله. 

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كما عثرت الشرطة على حقيبة يد سوداء بجوار جثتها وهو الأمر الذى يشير إلى وجود شبة جنائية. 

كما حلل بعض المتخصصين والمحامين الجريمة حيث أشاروا الى أنها تلقت عديد من الاتصالات من جانب محصلى ديون وهو الأمر الذي قد يكشف السر وراء الجريمة.   
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