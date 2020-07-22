بكارديجان طويل.. سوسن بدر تخطف الأنظار بإطلالة جديدة على إنستجرام

سوسن بدر

حرصت الفنانة سوسن بدر على مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.





وظهرت سوسن بدر بإطلالة عصرية وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



وعلقت مثلما يعود النهر إلى البحر هكذا يعود عطاء الإنسان إليه. وعلقت سوسن بدر على صورتها ببعض الكلمات، وقالت:





وظهرت سوسن بدر فى الصور بـ لوك مختلف، حيث ارتدت كارديجان طويل باللون الأزرق الناعم بأكمام طويلة وبألوان مختلفة على كامل الكارديجان، وهو ما أبرز من أناقتها بشكل كبير.









فيما أكملت



ولم تتكلف



وقامت الفنانة سوسن بدر بلم شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية وناعمة، وقد بدا مبللا بعض الشئ.فيما أكملت سوسن بدر إطلالتها بوضع الكحل الأسود يبرز جمال عينيها، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.ولم تتكلف سوسن بدر في ارتداء الأكسسورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية.