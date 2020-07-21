بدون مكياج.. فهرية أفجان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان صورة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمية على إنستجرام، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة صيفية ساحرة ، وهو ما خطف أنظار متابعيها ودفعهم للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وارتدت فهرية أفجان فستان قصير من القطن باللون البينك المخطط، وهو ما أبرز من رشاقتها وأنوثتها بشكل كبير.
وتركت فهرية أفجان شعرها منسدلا على اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف فهرية أفجان في وضع المكياج او ارتداء الاكسسورات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf) on