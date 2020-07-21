بدون مكياج.. فهرية أفجان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

شاركت الممثلة التركية

صورة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمية على إنستجرام،

وظهرت فهرية أفجان بإطلالة صيفية ساحرة ، وهو ما خطف أنظار متابعيها ودفعهم للتعبير عن حبهم الشديد لها.