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محافظات

محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بـ"23 يوليو": ذكرى تجسد أسمى معاني الإرادة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:30 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد العزيز جمال

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسية ذكرى ثورة يوليو المجيدة .


وجاء نصها كالتالي :

"يطيب لي ان أبعث لسيادتكم بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة الذكرى 68 لثورة 23 يوليو المجيدة ..الذكرى الوطنية الخالدة التي تجسد اسمى معاني الإرادة والولاء والحفاظ على الوطن لشعب عظيم يلتف حول قيادته لتحيا مصر الكنانة في عزة وكرامة".


وتابع المحافظ في برقيته: "بهذه المناسبة الخالدة نتوجه إلى الله العلي القدير ان يحفظ سيادتكم لمصر وان يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية".


كما بعث المحافظ برقية تهنئة لكل من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريق رئيس اركان حرب القوات المسلحة ، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.


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واعرب فيها المحافظ عن اصدق التهاني بمناسبة الذكرى 68 لثورة يوليو المجيدة هذه الذكرى الوطنية الخالدة التي حققت العديد من الإنجازات والمكاسب العظيمة للشعب المصري والتي تتواكب هذا العام مع تحقيق الإنجازات التنموية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

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