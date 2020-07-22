AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيروسات مدمرة تعمل على انفجار شواحن الهواتف الذكية.. سامسونج تعلن عن هاتفها الأرخص A01 Core

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:02 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


تعتبر الفيروسات الخبيثة من أسوأ التجارب التى من الممكن أن يمر بها المستخدمون، فالفيروسات الضارة قديما، كانت تعمل على إبطاء الجهاز وأداؤه بشكل عام، أما الآن فهناك أنواع خطيرة من هذه الفيروسات، تسرق الحسابات البنكية، وتقوم بتحويلها، وبعضها الآخر يشكل خطرا على المستخدمين أنفسهم مثل الذى يعمل على انفجار الشواحن وبالتالى من الممكن أن تنفجر في وجه المستخدم أو جسده، مثل فيروس BadPower الذى يعد من أخطر الفيروسات المدمرة للأجهزة. 


كشف رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة تسلا للسيارات إيلون ماسك، في عام 2016، عن اختراع مثير للجدال تطوره شركته الغامضة Neuralink، والتي تطور رقاقات الكمبيوتر العصبية، يمكنه توصيل العقول البشرية مباشرة بأجهزة الكمبيوتر.


اكتسب الملياردير العالمي وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس Jeff Bezos، الرئيس التنفيذي لشركة عملاق التسوق الإلكتروني أمازون، يوم الاثنين الماضي، ما يصل إلى 13 مليار دولار، وهو أكبر مكسب يحققه في يوم واحد في صافي قيمة الفرد يسجله مؤشر "بلومبرج".


لا يزال تطبيق واتساب WhatsApp، أفضل تطبيقات التراسل الفوري بلا منازع، حيث يتبادل مئات الملايين من المستخدمين مليارات الرسائل في الخدمة في يوما واحدا، حيث يتيح واتساب لمستخدميه، إرسال الرسائل النصية العادية وإجراء مكالمات الفيديو أو المكالمات صوتية.


كشفت سامسونج Samsung، عن هاتفها الذكي الأحدث Galaxy A01 Core، الذي يعد الأرخص سعرا في سلسلة A، وقد أطلقته الشركةالكورية بشكل خاص بإصدار Go من أندرويد 10 في إندونيسيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل تطبيقات البريد الإلكتروني في 2020.. تويتر وفيسبوك وإنستجرام تحذف مقطع فيديو لترامب

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تحذير لمستخدمي واتساب: هذا الخطأ يسمح للهاكرز بالوصول إلى رسائلك.. هاتف شاومي Mi 10 Lite 5G بتقنية الجيل الخامس الأرخص سعرا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أغنى رجل في العالم يربح 13 مليارا أخرى فى يوم واحد.. و MatePad Pro أول تابلت يدعم 5G في السعودية

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق لينكد إن للتوظيف يسرح 1000 موظف.. ووان بلس تطلق هاتف OnePlus Nord رسميا

أبرزها يعمل على انفجار الشواحن.. تعرف على أخطر الفيروسات المدمرة للأجهزة

لعلاج الاكتئاب .. إيلون ماسك يطور شريحة ذكية يمكنها تحسين بعض وظائف المخ

ترشيحاتنا

الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده

دخلنا العزل من باب الاحتياط.. لاعبا الإنتاج الحربي معاذ الحناوي ومحمود عادل: معندناش كورونا

حالة نادرة.. عارضة أزياء تستيقظ من نومها لتجد نفسها مشلولة بدون سبب واضح

أحدث صور لسد النهضة.. وزير المياه الإثيوبي يهنئ شعبه بانتهاء المرحلة الأولى من ملء الخزان

وزير الدفاع البريطاني: تهديد داعش لا يزال مستمرًا على بلدنا ومصالحنا

التعليم تعلن عن وظائف بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشكلة النساء.. إليك علاج جلد الوزة

نوستالجيا.. معاناة نجيب محفوظ من الصرع في طفولته.. وتأثير مرض السكر على كتاباته وحياته

تعرف على تفاصيل الجيل الخامس من سوبارو فورستر بنسخة هجينة.. صور