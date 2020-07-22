أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيروسات مدمرة تعمل على انفجار شواحن الهواتف الذكية.. سامسونج تعلن عن هاتفها الأرخص A01 Core

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
تعتبر الفيروسات الخبيثة من أسوأ التجارب التى من الممكن أن يمر بها المستخدمون، فالفيروسات الضارة قديما، كانت تعمل على إبطاء الجهاز وأداؤه بشكل عام، أما الآن فهناك أنواع خطيرة من هذه الفيروسات، تسرق الحسابات البنكية، وتقوم بتحويلها، وبعضها الآخر يشكل خطرا على المستخدمين أنفسهم مثل الذى يعمل على انفجار الشواحن وبالتالى من الممكن أن تنفجر في وجه المستخدم أو جسده، مثل فيروس BadPower الذى يعد من أخطر الفيروسات المدمرة للأجهزة.
كشف رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة تسلا للسيارات إيلون ماسك، في عام 2016، عن اختراع مثير للجدال تطوره شركته الغامضة Neuralink، والتي تطور رقاقات الكمبيوتر العصبية، يمكنه توصيل العقول البشرية مباشرة بأجهزة الكمبيوتر.
اكتسب الملياردير العالمي وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس Jeff Bezos، الرئيس التنفيذي لشركة عملاق التسوق الإلكتروني أمازون، يوم الاثنين الماضي، ما يصل إلى 13 مليار دولار، وهو أكبر مكسب يحققه في يوم واحد في صافي قيمة الفرد يسجله مؤشر "بلومبرج".
لا يزال تطبيق واتساب WhatsApp، أفضل تطبيقات التراسل الفوري بلا منازع، حيث يتبادل مئات الملايين من المستخدمين مليارات الرسائل في الخدمة في يوما واحدا، حيث يتيح واتساب لمستخدميه، إرسال الرسائل النصية العادية وإجراء مكالمات الفيديو أو المكالمات صوتية.
كشفت سامسونج Samsung، عن هاتفها الذكي الأحدث Galaxy A01 Core، الذي يعد الأرخص سعرا في سلسلة A، وقد أطلقته الشركةالكورية بشكل خاص بإصدار Go من أندرويد 10 في إندونيسيا.