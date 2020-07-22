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أخبار العالم

الإجمالي 51520.. الكويت تسجل 601 حالة شفاء من كورونا في 24 ساعة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:55 م
الكويت تسجل 601 حالة
الكويت تسجل 601 حالة شفاء خلال 24 ساعة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء عن تسجيل تعافي 601 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت صحة الكويت أن اجمالي عددد الحالات المتعافية من كورونا ارتفع إلى 51520 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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