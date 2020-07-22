الإجمالي 51520.. الكويت تسجل 601 حالة شفاء من كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء عن تسجيل تعافي 601 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت صحة الكويت أن اجمالي عددد الحالات المتعافية من كورونا ارتفع إلى 51520 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

