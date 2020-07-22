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أخبار العالم

بسبب انتهاكات تركيا.. البحرية اليونانية تعزز بحر إيجة ببوارج عسكرية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:27 م
البحرية اليونانية
البحرية اليونانية تعزز بحر إيجة ببوارج عسكرية
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شيماء مصطفى
أعلنت البحرية اليونانية، نشر بوارج عسكرية في بحر إيجه بسبب الأنشطة التركية الاستفزازية، وعمليات التنقيب والاستكشاف غير الشرعية بالقرب من جزر أثينا.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أكد مسئول، أن البحرية اليونانية أكدت استعداداتها المتزايدة لمواجهة الأنشطة التركية في بحر إيجة.

وتصاعدت التحذيرات الدولية إلى تركيا في وقت سابق، مُطالبة إياها بوقف النشاط الاستفزازي في شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك بعد تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده لا تخضع لإذن أحد فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب في شرق المتوسط، مُعتبرًا أنها تمارس حقوقها في شرق المتوسط وفقا لمتطلبات القانون البحري الدولي.

من جهتها، طالبت الخارجية الأمريكية، تركيا، بوقف أي خطط لعمليات التنقيب في شرق البحر المتوسط، داعية إياها لتجنب الخطوات التي تزيد من التوترات في المنطقة، بالقرب من اليونان.

كما أدان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، سلوك تركيا الاستفزازي المتزايد في منطقة شرق المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس إن "الاحتلال غير القانوني للأراضي الأوروبية قد تفاقم بسبب الأعمال العدوانية التي تتحدى الحقوق السيادية لليونان وجمهورية قبرص".

وأشار "ميتسوتاكيس" إلى أن اليونان سترد بشكل حازم ومتعقل على انتهاكات أنقرة في شرق المتوسط.
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