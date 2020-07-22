AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كارتيرون يكتفي بتدريب مسائي للزمالك بعد إلغاء ودية طلائع الجيش

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:41 م
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساء بملعب مقر الاقامة بمدينة برج العرب، في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الكروي عقب فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب إلغاء ودية طلائع الجيش التي كانت مقررًا لها في الخامسة مساءً بملعب استاد الجيش ببرج العرب.

ورفض المدير الفني استبدال المباراة الودية التي كانت مقررا لها في الخامسة مساءًا أمام طلائع الجيش بخوض تدريبات جماعية بدلًا من "تراي ماتش" خاصة وان الفريق سيخوض ودية قوية مساء غدًا.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لخوض مباراته الودية الأخيرة أمام بيراميدز بمعسكر الفريق المقام حاليًا في برج العرب حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني تحقيق الاستفادة القصوى من التدريبات الحالية.

ويركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في المباراة الودية المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعدادًا لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بالدور نصف النهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يواجه سموحة وديًا بمعسكر الإسكندرية.. وكارتيرون يعدل موعد المباراة

كارتيرون يخوض ودية سموحة بفريقين مختلفين

الزمالك يواجه طلائع الجيش وبيراميدز وديا بملعب برج العرب

مران الزمالك.. تدريبات خفيفة للاعبي الفريق وتأهيلات خاصة لمصطفى فتحي

كارتيرون يخصص فقرة في تدريبات لاعبي الزمالك المسائية لتطبيق النواحي التكتيكية

نادي الزمالك يخوض تدريبه بمعسكر برج العرب.. وكارتيرون يشيد بأداء اللاعبين في ودية سموحة

ترشيحاتنا

علي جمعة ينصح بـ8 أعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة

ثقة دولية في الاقتصاد المصري.. البنك الأوروبي يستثمر 3 مليارات جنيه فى سندات المجتمعات العمرانية

التوتر يتفاقم بين تركيا واليونان.. بلطجة أنقرة عرض مستمر في المتوسط.. والعقوبات لا مفر منها

أقوى وصفة لتقوية المناعة وطريقة عملها

ظهور جثة بلا رأس على شاطئ النخيل.. ومحاولات لكشف اللغز

غرامة 120 ألف جنيه على قصة شعر والسبب أزمة كورونا.. ما القصة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع

امتلك واحدة وهو في سن الـ13.. سيارات الملك فاروق ذات مواصفات استثنائية.. صور

حالة نادرة.. عارضة أزياء تستيقظ من نومها لتجد نفسها مشلولة بدون سبب واضح