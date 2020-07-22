"حبة اهتمام" و"أنا شبه نسيتك".. أغنيتان لأمير طعيمة في ألبوم إليسا الجديد

يتضمن الألبوم كلاً من أغنية "حبة اهتمام"، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "أنا شبه نسيتك"، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم.

يذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "قهوة الماضي"، وقد حققت نجاحًا كبيرًا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".





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