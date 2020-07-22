"حبة اهتمام" و"أنا شبه نسيتك".. أغنيتان لأمير طعيمة في ألبوم إليسا الجديد

تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "صاحبة رأي"، وذلك يوم 1 أغسطس.
يتضمن الألبوم كلاً من أغنية "حبة اهتمام"، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "أنا شبه نسيتك"، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم.
يذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "قهوة الماضي"، وقد حققت نجاحًا كبيرًا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".
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تقول كلمات الأعنية: "بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك.. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك.. بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل.. إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك.. حبيبي.. بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا.. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى.. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا.. يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك.. وانطرت وحدي الموعد المنســـــي.. وحدي ومعي ذكرى هوى أمســــي.. ومرقو إيديي بوّسو الكرســـــــــي.. الـ كانت عا بعدك بالدني حبســــــي".