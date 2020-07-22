صاحبة رأي.. كيف جددت إليسا من نفسها في بوستر ألبومها الجديد

تواصل الفنانة اللبنانية إليسا الترويج لألبومها الجديد "صاحبة الرأي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لطرحه خلال أيام.











ودائما تسعى إليسا إلى التجديد في بوسترات ألبومها، وظهرت على بوستر ألبوم "صاحبة رأي" بشعر قصير في أول ظهور لها بهذا اللوك لتجدد من روحها.









يذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "قهوة الماضي"، وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".









