صاحبة رأي.. كيف جددت إليسا من نفسها في بوستر ألبومها الجديد

تواصل الفنانة اللبنانية إليسا الترويج لألبومها الجديد "صاحبة الرأي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لطرحه خلال أيام.
ودائما تسعى إليسا إلى التجديد في بوسترات ألبومها، وظهرت على بوستر ألبوم "صاحبة رأي" بشعر قصير في أول ظهور لها بهذا اللوك لتجدد من روحها.
يذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "قهوة الماضي"، وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".
تقول كلمات الأعنية: "بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك.. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك.. بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل.. إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك.. حبيبي.. بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا.. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى.. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا.. يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك.. وانطرت وحدي الموعد المنســـــي.. وحدي ومعي ذكرى هوى أمســــي.. ومرقو إيديي بوّسو الكرســـــــــي.. الـ كانت عا بعدك بالدني حبســــــي".