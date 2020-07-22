إطفاء سجائر وقطع جزء من إصبع.. اتهامات جديدة من آمبر هيرد لـ جوني ديب في قضية التشهير

نفت النجمة العالمية آمبر هيرد ادعاء زوجها النجم العالمي جوني ديب بأنها تسببت له في عاهة مستديمة بقطع جزء من أصابعه أو قيامها بإطفاء السجائر في وجهه كما زعم خلال نشوب خلافات بينما خلال فترة استقرارها في أستراليا.











وأوضحت آمبر هيرد أنها قامت بإلقاء زجاجة الفودكا خلال شجارهما على الأرض وليس صوبه، كما زعم من قبل.











وأكدت أن سبب قطعها إصبع جوني ديب أنه قام بإلقاء أكثر من 30 زجاجة عليها وكأنها قنابل يدوية، على حد قولها.











ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفته بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.









