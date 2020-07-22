AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تفعل خدمة الرد الآلي لفتاوي واستفسارات الحج

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:24 م
موسم الحج
موسم الحج
Advertisements
محمود ضاحي
بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم تشغيل خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني 8002451000 للإجابة على الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة وبعشر لغات عالمية، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطتها بالحج للعام الجاري 1441هـ.

وأوضحت الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة في بيان لها أن خدمة الرد الآلي تأتي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة للحجاج، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين.

وبينت الوزارة أن اللغات العالمية المعتمدة لخدمة الرد الآلي هي: "العربية، الانجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الاوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية".

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعى بكامل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام ومن ذلك توفير وسائل الإجابة على الاستفتاءات عبر أحدث وسائل التقنية المتاحة، مشيرة إلى أن خدمة الرد الآلي لاستفسارات وفتاوى الحج أثبتت كفاءتها بالتسهيل على الحجاج في الوصول إلى الإجابة الشافية عن إشكالاتهم الشرعية بالحج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار سعودي بشأن صلاة عيد الأضحي

لأول مرة.. قرار سعودي بشأن صلاة الأضحى

شاهد.. تعقيم 250 مسجدا في مكة بماء يقضي على الفيروسات في 30 ثانية

ترشيحاتنا

بحجاب وردي.. شاهد أحدث ظهور لـ فيفي عبده عبر إنستجرام

قبل العيد.. حيلة سهلة لتنظيف السجاد

الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية

للمرة الأولى.. إثيوبيا تنشر لقطات ملء خزان سد النهضة.. فيديو

وزيرة الصحة اجتمعت مع ممثليهم..تحالف دولي يخطط لتوفير٢مليار جرعة لقاح لـ كورونا

عبء على العائلة المالكة البريطانية.. استطلاع رأي يضع الأمير هاري في موقف محرج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده

عبء على العائلة المالكة البريطانية.. استطلاع رأي يضع الأمير هاري في موقف محرج

عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع