بين الراحة والأناقة.. نصائح هامة لاختيار ملابسك أثناء الحمل

يحافظون على أناقتهم في هذه الفترة دون الشعور

لها أيضا جاذبيتها وأناقتها وتستطيع اتباع كل خطوط الموضة، وبالأخص في بداية الحمل، وهي مرحلة تستطيع فيها ارتداء ملابسها بشكل منسق وجذاب.

وعلقت الفاشون بلوجر الفلسطينية نور محمد عوده، أن





وتابع نور محمد، انه يمكن للمرأة الحامل ، ان ترتدي البدل الأنثوية بكل ألوانها، ومع وصولها الفترة الأخيرة من الحمل، وزيادة حجم بطنها لابد أن ترتدي الفساتين الفضفاضة.





وأكدت نور محمد، ان هناك تصميمات رائعة للمرأة الحامل تجعلها قادرة على الحركة بمنتهى السهولة، ولكن يفضل أن تقتصر ملابسها في تلك الفترة على الفساتين الفضفاضة والعبايات الواسعة التي تمنحها قدرة على الحركة ولا تضغط على بطنها بشكل يشعرها بالضيق.



