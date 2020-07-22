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مرأة

بين القصير والطويل.. 9 إطلالات جذابة لـ ريهام أيمن على البحر استوحي منها ما يناسبك

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:01 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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آية التيجي
تشعرين بالحيرة حول اللوك الذي ستظهرين بها في الصيف وعلى البحر، لكن لا تقلقلي إذ يمكنك أن تستوحي إطلالتك من الفنانات، اللاتي يبرعن في تنسيق الألوان، والظهور بشكل لافت.

وغالبا ما تظهر الفنانة ريهام أيمن بإطلالة طفولية وعصرية جذابة، وهو ما يجعلها تبدو مميزة في جميع إطلالاتها التي ظهرت بها مؤخرا، ويمكن أن تلهمك إطلالاتها في اختيار اللون الأنسب لكي على الشاطئ واستوحي منها إطلالتك.


وأطلت ريهام أيمن، بفستان قصير باللون الأسود يبرز جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء جذابا بكعب عال لإكمال إطلالتها.

وأختارت ريهام أيمن، ايضا جمبسوت باللون البيج من الجبردين، واختارت عليه قبعة من نفس اللون ، مع حقيبة باللون الكشمير الناعم.

كما تألقت أيضا ريهام ايمن بقميص طويل باللون الأبيض وبارز من المنتصف بنصف كم، واختارت عليه صبعة من الصوف، وسليبر باللون الأسود.

وظهرت ريهام أيمن بإطلالة عصرية اخرى؛ حيث ارتدت شورت جينز باللون الأزرق، وعليه توب باللون البيج، وارتدت عليه قميص باللون الأبيض، فيما أكملت إطلالتها سليبر باللون الأبيض، وقبعة كاجوال.

وفي إطلالة أخرى، ارتدت ريهام أيمن فستان سلوبيت جينز كت، وتحته تي شيرت باللون الأصفر، مع ارتداء قبعة من الصوف على رأسها.

وتأنقت ريهام أيمن في إطلالة اخرى بفستان قصير باللون الأبيض وبقصة مختلفة من الأكتاف، فيما اختارت عليه سليبر باللون البيج، وحقيبة باللون الأبيض والبني، وقبعة باللون الأبيض المشجر.

وارتدت ريهام ايمن في احد إطلالتها المميزة بنطال واسع باللون الأحمر، وعليه توب كت باللون الأبيض، واختارت عليه سليبر باللون الأبيض، ونظارة شمس باللون الأسود.

فيما اختارت ريهام ايمن في إحدى إطلالتها ارتداء فستان قصير باللون الجملي بأكمام طويلة، مع سليبر باللون البني، واكسسوارات انيقة تتلاءم مع إطلالتها.

واليكم الصور التي توضح تفاصيل كل إطلالة..
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