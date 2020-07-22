توافر المواد الغذائية والبترولية والسلع التموينية استعدادا لعيد الاضحى في مطروح

أكد السيد ابو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح استعدادات مديرية التموين لعيد الاضحى بتوفير المواد الغذائية والبترولية والسلع التموينية لاستيعاب حجم الاقبال على المحافظة خلال فترة العيد .





وأشار إلى توافر منافذ لتوزيع السلع الغذائية على المواطنين وتحديد مواقعها والاعلان عنها حتى يستفيد منها اكبر عدد من المواطنين .





و وجه محافظ مطروح بالتنسيق بين مديرية التموين ومركز مدينة مرسي مطروح للتاكيد على صيانة ثلاجات سوق علم الروم ،والاسراع في إقامة المعرض اللوجيستى لبيع الخضار والفاكهة باسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين.





كما وجه محافظ مطروح بالتنسيق مع اصحاب محطات الوقود بشأن توجه الدولة نحو تحول السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى ،والتاكيد على امكانية دعم جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لهم.









كما وجه بتكثيف المرور وشن حملات على الاسواق لإحكام الرقابة والسيطرة ومتابعة المعروض من السلع الغذائية للمواطنين.