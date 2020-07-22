الإنتاج الحربي يخطر أسوان بإلغاء مباراته الودية بعد إصابة بعض لاعبيه بـ كورونا

أخطر مسئولو مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي مسئولي نادي أسوان بإلغاء المباراة الودية التى كان من المقرر إقامتها السبت 25 /7، بعد إصابة 18 لاعبا من فريق الانتاج بـ كورونا بناء علي تصريحات محمد سلطان ، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة.









يذكر أن فريق أسوان خاض مباراتين وديتين حتى الآن بمعسكر الاستعداد لاستئناف الدورى أمام الإسماعيلى وانتهت بالتعادل 1/1 وأمام المقاولون وانتهت بنفس النتيجة .









ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام إنبى الخميس 23 /7 بملعب بتروسبورت، استعدادا لعودة الدورى الممتاز.









وقرر الجهاز الفنى لأسوان بقيادة أحمد كشرى المدير الفنى للفريق ملاقاة المقاولون العرب للمرة الثانية وديا يوم 25 /7 بدلا من الإنتاج الحربى بملعب اتحاد الشرطة الرياضى.