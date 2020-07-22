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رياضة

الإنتاج الحربي يخطر أسوان بإلغاء مباراته الودية بعد إصابة بعض لاعبيه بـ كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:01 م
الانتاج الحربي واسوان
الانتاج الحربي واسوان
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كتب: رباب الهوارى
أخطر مسئولو مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي مسئولي نادي أسوان بإلغاء المباراة الودية التى كان من المقرر إقامتها السبت 25 /7، بعد إصابة 18 لاعبا من فريق الانتاج بـ كورونا بناء علي تصريحات محمد سلطان ، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة.


يذكر أن فريق أسوان خاض مباراتين وديتين حتى الآن بمعسكر الاستعداد لاستئناف الدورى أمام الإسماعيلى وانتهت بالتعادل 1/1 وأمام المقاولون وانتهت بنفس النتيجة .


ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام إنبى الخميس 23 /7 بملعب بتروسبورت، استعدادا لعودة الدورى الممتاز.


وقرر الجهاز الفنى لأسوان بقيادة أحمد كشرى المدير الفنى للفريق ملاقاة المقاولون العرب للمرة الثانية وديا يوم 25 /7 بدلا من الإنتاج الحربى بملعب اتحاد الشرطة الرياضى.
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