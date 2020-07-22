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رياضة

الكاف يرفع الإيقاف عن لاعب الرجاء قبل مباراته أمام الزمالك

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
رفعت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف"، الإيقاف عن إلياس الحداد لاعب نادي الرجاء المغربي، وذلك قبل المباراة التي تجمع فريقه بنظيره نادي الزمالك، في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الحداد قد تعرض للإيقاف من الكاف بعد الأحداث التي شهدته مباراة فريقه أمام مازيمبي في دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد دخوله في مشادات مع جماهير مازيمبي.

وأشار الكاف أنه تم رفع الإيقاف عن إلياس، والاكتفاء بالتنبيه عليه بعدم التكرار وتغريم الرجاء 10 آلاف دولار بسبب سلوك لاعبيه.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ذهابًا في نهاية شهر سبتمبر في المغرب، وإيابًا مطلع شهر أكتوبر في مصر.
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