سفير مملكة البحرين بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة يوليو

هنّأ هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشعب المصرى الشقيق بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة الثالث والعشرين من يوليو والتى تحل غدًا الخميس.





وأعرب الجودر عن تمنياته لمصر قيادة وحكومة وشعبا بالمزيد من الرقي والتقدم والازدهار.





وأشاد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الأخوية ومتانة الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي يحرص على تنميتها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر الشقيقة في المجالات كافة.