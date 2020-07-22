إحالة 29 طبيبا ومدير وحدة صحية وصيدليا للتحقيق في الغربية

احال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم 29 طبيبا وصيدليا وإداريا بالوحدات الصحية ، للتحقيق بالشؤون القانونية بسبب تركهم للعمل لاتخاذ كافة الإجراءات الإدارية.





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جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الدكتور عبد الناصر اليوم ،يرافقه الدكتوره رشا المسلاوي مدير إدارة العلاج الطبيعي و عبد الله الجبالى مفتش بإدارة التفتيش المالى والإداري على الوحدات الصحية بقرية فيشا سليم ، والشرفاء وكفر الساحل التابع للإدارة الصحيه اول طنطا ووحده نفيا التابعة للإدارة الصحية بطنطا ثاني.





وتم خلال الجولة رصد 29 طبيبا وصيدليا ومراقبا وفنيا وتمريض ترك أماكن عملهم.





وشدد وكيل صحة الغربية على الالتزام بالتدبير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ، واتباع أساليب مكافحة العدوي والتأكد من توافر اجهزة الاستنشاق والأكسجين والادوية الازمة لعلاج الحالات.



