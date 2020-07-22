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سيارات

ظهور جيب رانجلر الجديدة أثناء اختبارها.. صور

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهر  عدد من الصور التجسسية لنسخة عالية الأداء من جيب رانجلر، أثناء اختبارها في ولاية ميشيجان الأمريكية ، حيث أكد الخبراء أن هذه النسخة هي التي ستحصل على محرك V8 .

كما لاحظ العديد بعد ظهور الصور التجسسية أن السيارة جيب رانجلر ، مشابه لسيارة روبيكون 392 الاختبارية التي كشفت عنها جيب مؤخرًا بمحرك V8 ، حيث ان التغييرات الشكلية بسيطة ولكن يمكن ملاحظة غطاء المحرك المنبعج البارز ونظام العادم الرباعي المختبئ أسفل المصد الخلفي .

وإذا كانت هذه النسخة الاختبارية التي تم تزويدها بمحرك V8 ، فسيكون هذا المحرك بسعة 6.4 لتر بقوة 456 حصان وعزم 609 نيوتن متر، متصل بجير أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع رباعي وتسارع إلى 100 كم\س في حوالي 5 ثواني.

ولم تاكد بعد شركة جيب ، ما إذا كان الموديل الإنتاجي سيستخدم نفس هذا المحرك أم محرك V8 سعة 5.7 لتر الآخر لجيب، بقوة 365 حصان وعزم 520 نيوتن.متر.

ولكن بالفعل سيكون فى الموديل الجديد من جيب تحسنًا ملحوظًا فى محركه القادم عن محرك V6 سعة 3.6 لتر الحالي بقوة 289 حصان وعزم 352 نيوتن متر.

ظهور جيب رانجلر الجديدة أثناء اختبارها.. صور
ظهور جيب رانجلر الجديدة أثناء اختبارها.. صور
ظهور جيب رانجلر الجديدة أثناء اختبارها.. صور
ظهور جيب رانجلر الجديدة أثناء اختبارها.. صور
ظهور جيب رانجلر الجديدة أثناء اختبارها.. صور
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