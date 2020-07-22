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إثيوبيا ملزمة بالتوقيع على الإتفاقية .. ضياء القوصي: مفاوضات سد النهضة مستمرة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:25 م
سد النهضة
سد النهضة
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البهي عمرو
قال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة ما زالت مستمرة، وأن القمة الأفريقية التى تمت أمس أكدت ضرورة وجود اتفاق ملزم بآلية ملء سد النهضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ": صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن هناك تعنتا و مماطلة من الجانب الإثيوبي، ولكن العالم بالكامل شاهد على ما يتم.

ولفت إلى أن هناك قوانين ملزمة لجميع الدول، ولن يحق لإثيوبيا مخالفة هذه القوانين.

وأشار إلى أن مصر تسعى لوضع اتفاق ملزم، مؤكدا أن إثيوبيا ملزمة بالتوقيع على الاتفاقية من أجل الأجيال المقبلة.

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