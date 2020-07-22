AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة: نقل صلاة عيد الأضحى من أحد المساجد الكبرى .. تفاصيل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:37 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
Advertisements
محمود مطاوع
قرر مجلس الوزراء، نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة، بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك.

وأضاف مجلس الوزراء، أن وزارة الأوقاف، ستقوم بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.

وأكد المجلس انه سيتم السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص، وأيضا الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى،  بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.. تعليمات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة العيد

الأوقاف: نقل شعائر صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة وسط إجراءات احترازية

تنفيذا لقرارات الأوقاف.. محافظ الشرقية يؤكد عدم فتح المساجد لأداء صلاة عيد الفطر

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

إقامة صلاة العيد في مسجد السيدة نفيسة.. ورفع التكبيرات في المساجد

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

ترشيحاتنا

رغم تكذيبها لـ ويكيبيديا .. عدد زيجات هياتم وحبسها بسبب التزوير

ليلى مراد لـ محمد رشدي: في مطرب تخين وبكرش

بضوابط خاصة.. الأوقاف تدرس عودة صلاة الجمعة بالمساجد

كيف يقبض ملك الموت أرواح البشر في وقت واحد رغم اختلاف أماكنهم؟.. الافتاء توضح

موجة سخرية من عروس تتسبب في إغضابها.. والسر في خاتمها

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة مدير حميات دمنهور.. سر عودة الإصابة بالكورونا مرة ثانية بعد التعافي

على الموتوسيكل.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.. شاهد

أكلة جديدة.. طريقة عمل بروشكيتا بالأفوكادو والطماطم