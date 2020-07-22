الحكومة: نقل صلاة عيد الأضحى من أحد المساجد الكبرى .. تفاصيل

قرر مجلس الوزراء، نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة، بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك.
وأضاف مجلس الوزراء، أن وزارة الأوقاف، ستقوم بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.
وأكد المجلس انه سيتم السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص، وأيضا الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها.