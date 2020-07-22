الحكومة: نقل صلاة عيد الأضحى من أحد المساجد الكبرى .. تفاصيل

قرر مجلس الوزراء، نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة، بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك.





وأضاف مجلس الوزراء، أن وزارة الأوقاف، ستقوم بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.



