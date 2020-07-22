بضوابط خاصة.. الأوقاف تدرس عودة صلاة الجمعة بالمساجد

أعلن مجلس الوزراء، قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.

وقرر مجلس الوزراء، نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة، بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص، وأيضا الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها.