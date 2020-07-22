AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بضوابط خاصة.. الأوقاف تدرس عودة صلاة الجمعة بالمساجد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:37 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
Advertisements
محمود مطاوع
أعلن مجلس الوزراء، قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.

وقرر مجلس الوزراء، نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة، بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص، وأيضا الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: نقل شعائر صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة وسط إجراءات احترازية

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

إقامة صلاة العيد في مسجد السيدة نفيسة.. ورفع التكبيرات في المساجد

بشرى سارة بعد العيد.. الأوقاف: ندرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

ترشيحاتنا

شعبة الأدوية: 5 شركات مصرية تطرح علاج كورونا خلال أسبوعين

حالة نادرة.. عارضة أزياء تستيقظ من نومها لتجد نفسها مشلولة بدون سبب واضح

بعد اتهامها بتفضيل البيض على السود.. كيم كارداشيان: زوجي يعاني من مرض نفسي

رغم تكذيبها لـ ويكيبيديا .. عدد زيجات هياتم وحبسها بسبب التزوير

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدوري

الرئيس وأم النور.. عندما شاهد عبد الناصر السيدة العذراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة مدير حميات دمنهور.. سر عودة الإصابة بالكورونا مرة ثانية بعد التعافي

على الموتوسيكل.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.. شاهد

أكلة جديدة.. طريقة عمل بروشكيتا بالأفوكادو والطماطم