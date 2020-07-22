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برلمان

دعم مؤسسات الدولة: نجاح القوات المسلحة في إحباط هجوم بئر العبد دليل على اليقظة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:04 م
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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أحمد أيمن
أشادت الحملة الرسمية لدعم مؤسسات الدولة، بنجاح أبطال وصقور قواتنا المسلحة الباسلة فى مواجهة الإرهاب، وإحباط الهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد شمال سيناء.

ووجهت الحملى، في بيان ، اليوم، تحية قلبية لهؤلاء الابطال البواسل الذين يقدمون اروع البطولات والتضحيات ضد قوى الشر والظلام والارهاب للحفاظ على امن واستقرار سيناء ومصر كلها.

وأكد اللواء أحمد زغلول رئيس الحملة، ان نجاح القوات المسلحة فى سحق هؤلاء الخونة يؤكد يقظة الابطال البواسل، واحترافيتهم فى مواجهاتهم الناجحة ضد الارهابيين قبل ارتكابهم لأعمالهم الخسيسة.

وأشار الى ان مثل هذه الاعمال الارهابية الخسيسة، تزيد كل المصريين قوة وصلابة، وتجعلهم جميعا يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وخلف قواتنا المسلحة الباسلة، والشرطة الوطنية، وجميع مؤسسات الدولة؛ لمواجهة جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة.

وتوجه رئيس الحملة، بخالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة ولأسرة كل من الشهيدين اللذان ارتقيا خلال المواجهة،ـ متوجها بالدعاء الى الله- عز وجل- ان يتغمدهما برحمته الواسعة، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت قواتنا المسلحة قد نجحت فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام (4) عربات 3 منها مفخخة، وعدد من العناصر التكفيرية.

وطاردت قوات التأمين للإرتكاز الأمنى- بالتعاون مع القوات الجوية- العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع، وبعض المنازل غير المأهولة؛ مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا، أحدهم يرتدى حزاما ناسفا، وتدمير 4 عربات، منهم 3 مفخخة.

ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم إستشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى. 

وأكدت القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب وإقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.
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