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سيارات

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن فريق AtchaCars لتعديل السيارات عن رسم صور تخيلية دقيقة للبيك أب هيونداي سانتا كروز الجديدة بعد ظهور عدد من الصور التجسسية لها من قبل .

ويظهر فى الصور التخيلية الجديدة تصميمًا أنيقًا وعصريًا ومتسقًا مع تصاميم هيونداي الأخرى في النترا وسوناتا الجديدتين، بمقدمة جريئة وصندوق خلفي صغير بعض الشيء ولكن يظل عمليًا.

ومن المحتمل ان تستمد السيارة هيونداي سانتا كروز بيك أب قوتها من استخدام محرك 2.5 لتر أساسي بدفع أمامي وجير أوتوماتيكي بـ6 سرعات، كما توقعوا نظام معلومات ترفيهية جيد وخيارات رخيصة وضمان ممتاز.

وسيتم إنتاج السيارة هيونداي سانتا كروز بيك أب في مصنع هيونداي في ولاية ألاباما الأمريكية، على أن يبدأ في 2021، باستثمار حوالي 410 ملايين دولار.

أما بالنسبة لسعر السيارة هيونداي سانتا كروز بيك أب ، ستقارب 24,000 دولار (393.600 جنيه) .

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور
تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور
تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور
تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور
تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور
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