آبل تعتزم إضافة كاميرا Periscope لـ هواتف آيفون 2022

هواتف آيفون القادمة لعام 2022، مما يعني أن تشكيلة هواتف آيفون 12 المرتقبة ستحصل على هذه التقنية. أفاد تقرير نشره موقع "macrumors"، بأن شركة آبل الأمريكية، تخطط لإدخال كاميرا Periscope المقرِبة إلى سلسلةالقادمة لعام 2022، مما يعني أن تشكيلة هواتف آيفون 12 المرتقبة ستحصل على هذه التقنية.





ووفقا لمحلل آبل الشهير Ming Chi Kuo، الذي أشار إلى أن بعض الشركات ستبدأ في إنتاج قطع الغيار لشركة آبل في السنوات القادمة، ومن بينهم شركة Semco، الكورية الجنوبية والتي ستنتج محركات التركيز التلقائي للصورة في نماذج هواتف آيفون لعام 2020، إلى جانب شركة Sunny Optical.









وستوفر شركة سيمكو معظم كاميرات Periscope، تغطي نصف إنتاج الشركة الأمريكية من الهواتف الذكية القادمة، حيث تعتزم عملاق التكنولوجيا تقليل التكاليف بالنسبة لقطع الغيار التي تستخدم في تصميم هواتفها الذكية، لأن منتجات بعض الموردين يضرون بإيراداتها مثل شركة Genius Electronic Optical، التي توفر حاليا عدسات لها.





وتعمل كاميرا Periscope المقربة، والتي تأتي ضمن الهواتف الذكية مع عدسات تكبير بقدرة 5x، لتمكين الأطوال البؤرية الطويلة في أجهزة، مثل الهواتف الذكية، حيث يكون العمق المادي في أعلى مستوى، والتي تستخدم المؤشرات والمرايا بالجهاز لعكس الضوء وتركيزه على المستشعر.





وزودت بعض شركات تصنيع الهواتف الذكية خلال عام 2020، أجهزتها بعدسات Periscope، حيث توفر تكبير بصري أعلى بكثير في حزمة بحجم الهاتف الذكي، ومن بينها شركة هواوي حيث زودت جهازها الرائد P30 Pro بعدسات مقربة.





الجدير بالذكر أن شركة آبل قدمت براءات اختراع تتعلق بعدسات Periscope، والتي زودت هاتف iPhone 7 Plus بها، والذي يأتي بعدسة مقربة ثانوية بقدرة 2x.