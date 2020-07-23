ظلمت أحدهم وأريد أن أتوب.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء ترد





دعاء الظلم والكرب:





اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني ، أو إلى قريب ملكته أمري ، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك.





اللهم فارج الهم، وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، أن ترحمني ، أن ترحمني، رحمة تغنيني بها عن من سواك اللهم اجعل لي من كل هم يهمني فرجا و مخرجا، وارزقني من حيث لا احتسب يا غياث المستغيثين يا مجيب دعاء المضطرين.

وجهت وجهي اليك وتوكلت عليك، خاشع بين يديك، فأيدني يا رب بجلالك واجعلني من عبادك المتقين ولا تجذب قلبي إلا الى بابك، قربني مما تحب، واطلق لساني وقلبي بشكرك وذكرك.





يا رب إني أحب العفو لأنك تحب العفو، فإن كان في قضائك النافذ وقدرتك الماضية أن ينيب أو يتوب، أو يرجع عن ظلمي أو يكف مكروهه عني، وينتقل عن عظيم ما ظلمنى به، فأوقع ذلك في قلبه الساعة الساعة وتب عليه واعفو عنه يا كريم، يارب إن كان في علمك به غير ذلك، من مقام على ظلمي، فأسألك يا ناصر المظلوم المبغي عليه إجابة دعوتي، فخذه من مأمنه أخذ عزيزٍ مقتدر، وأفجئه في غفلته، مفاجأة مليك منتصر، وأعره من نعمتك التي لم يقابلها بالشكر، وانزع عنه سربال عزك الذي لم يجازه بالإحسان، واقصمه يا قاصم الجبابرة، وأهلكه يا مهلك القرون الخالية.





اللهم إن الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، فمعاذ المظلوم بك، وتوكل المقهور عليك، اللهم أرغم أنفه، وعجّل حتفه، ولا تجعل له قوة إلا قصمتها، ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها، ولا قائمة علو إلا وضعتها، ولا ركنًا إلا وهنته، ولا سببًا إلاّ قطعته.





اللهم إني أستغيث بك بعدما خذلني كل مغيث من البشر، وأستصرخك إذ قعد عني كل نصير من عبادك، وأطرق بابك بعد ما أغلقت الأبواب المرجوة، اللهم إنك تعلم ما حل بي قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا.





يارب اللهم إني ومن ظلمني من عبيدك، نواصينا بيدك، تعلم مستقرنا ومستودعنا، وتعلم متقلبنا ومثوانا، وسرنا وعلانيتنا، وتطلع على نياتنا، وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره، ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصننا، ولا حرز يحرزنا، ولا هارب يفوتك منا.





يا رب ترى ضعفي وقلة حيلتي فإني ضعيف ذليل متضرع إليك مستجير بك مِن كل بلاء مستتر بك فاسترني يا مولاي مما أخاف وأحذر وأنتَ أعظم مِن كل عظيم بك أستترت، يا الله يامن لا تخفى عليه أنباء المتظلمين قد علمت يا إلهي ما نالني مِن (فلان) اللهم فخذ عدوي وظالمي عن ظلمي بقوتك وامنع حقده عني بقدرتك واجعل له شغلًا فيما يليه، وعجزًا عما ينويه، ولا تسوغ له ظلمي واعصمني من أفعاله، وعوضني عن ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، اللهم فكما كرهت لي أن أظلم فقني مِن أن أظلم.





اللهم لا طاقة لي بالجهد ولا قوة لي على البلاء فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها وإن وكلتني إلى خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنوا علي، فبفضلك يا الله أغنني وابسط لي واكفني وخلصني من حسدهم وحقدهم واجعل رضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني واجعلني في كل حالاتي محفوظة مجارة واقضي عني كل ما علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلقك فأنتَ تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقوتي وغفلتي فأدي مالهم علي عندي يا عظيم فإنك واسع كريم.



