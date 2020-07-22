استعدادًا لعودة الدوري.. الزمالك يخوض تدريبًا صباحيًا غدًا قبل مواجهة بيراميدز وديًا

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوض الفريق تدريبا صباحيا غدا الخميس في معسكره الحالي ببرج العرب.





ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز وديا غدا الخميس في الخامسة مساءً على ملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن يكون التدريب الصباحي خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية مساء غد.





كان الزمالك قد فاز على سموحة 5-1 الأحد الماضي في أولى مبارياته الودية خلال معسكره ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.