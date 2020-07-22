استعدادًا لعودة الدوري.. الزمالك يخوض تدريبًا صباحيًا غدًا قبل مواجهة بيراميدز وديًا

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوض الفريق تدريبا صباحيا غدا الخميس في معسكره الحالي ببرج العرب.
ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز وديا غدا الخميس في الخامسة مساءً على ملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يكون التدريب الصباحي خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية مساء غد.
كان الزمالك قد فاز على سموحة 5-1 الأحد الماضي في أولى مبارياته الودية خلال معسكره ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.