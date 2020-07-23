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أخبار البلد

اليوم.. بدء صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي ومنافذ التأمينات تفتح أبوابها في الإجازة للشريحة الأولى

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
صرح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر اتاحة كافة المعاشات لشهر اغسطس في ماكينات الصراف الالي والتي يزيد عددها علي ١٣ الف ماكينة اليوم الخميس 23 يوليو قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انه تقرر فتح منافذ الهيئة القومية للتامين الاجتماعي اليوم رغم انه اجازه رسمية وذلك بشكل استثنائى لخدمة اصحاب المعاشات حيث تبدا اليوم صرف شريحة اصحاب المعاشات لمن يحصلون علي اقل من ١٠٠٠ جنيه قبل زيادة يوليو ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف ؛ على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد .

- اما من كانت معاشاتهم أقل من ٢٠٠٠ جنيها ويبلغ عددهم حوالي ٢.٤ مليون قائم بالصرف قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد

- علي ان يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد

وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية ، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير ١٣ آلف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد عوض على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك لما يزيد عن 8 ملايين صاحب معاش حيث يبلغ اجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه واجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر ب8.752 مليار جنيه في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف.
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