اِعتذر للخرفان.. أحمد موسى يلقن الخائن محمد ناصر درسًا فى الوطنية على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العميل الخائن محمد ناصر الإرهابي خرج على القناة الإرهابية وقال إن أحمد موسي عرض الجلسة السرية لمجلس النواب المصري.









وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجلسة السرية تكون سرية للحفاظ على الأمن القومى ، وما قمت بعرضه كان قبل بدء الجلسة.









وأوضح أحمد موسى، أن الإعلامى الإرهابي يقرأ ولا يفهم ما يقول.









،وتابع موسي: " انت يا خاين تركي مش عربي.. انت بتفهم عربي يا خاين.. لما تبقى بتفهم ابقى اتكلم.. انت بتسمع من فين يا إرهابي يا عديم المصداقية.. يا إرهابي اعتذر للخرفان اللى بيتفرجوا عليك".









ولفت أحمد موسى، إلى أن العميل الخاين عليه أن يعلم ما يقوله.









وأوضح موسي : " امثال محمد ناصر لا يفهمون ولذلك سأقوم بعرض ما تم عرضه يوم الاثنين الماضى عن الجلسة السرية لمجلس النواب.









وأشار أحمد موسى، إلى أن مصلحة الوطن أهم من أى شئ، و أهم من أى انفراد صحفي".



