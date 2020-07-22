ممر شرفي من لاعبي تشيلسي لـ محمد صلاح وفريق ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي| شاهد





ويتم تعليق شرائط على درع بطولة الدوري الإنجليزي بألوان الفريق الذي يتوج بالبطولة، وهو إجراء يتم كل عام عند تتويج الفريق القائز باللقب.









وحسم ليفربول التتويج بالدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة 32، بعدما رفع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لـ 23 نقطة.