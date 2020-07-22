ممر شرفي من لاعبي تشيلسي لـ محمد صلاح وفريق ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي| شاهد

وزينت شرائط حمراء بصفة رسمية درع بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل تسليم الكأس لفريق ليفربول.
نظم فريق تشيلسي ممرا شرفيا للاعبي ليفربول وجهازه الفني احتفاءً بفوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وأنهي فريق ليفربول الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي.
ويتم تعليق شرائط على درع بطولة الدوري الإنجليزي بألوان الفريق الذي يتوج بالبطولة، وهو إجراء يتم كل عام عند تتويج الفريق القائز باللقب.
وحسم ليفربول التتويج بالدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة 32، بعدما رفع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لـ 23 نقطة.