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متحدث الوزراء يوضح مصير فتح قاعات الأفراح بعد القرارات الجديدة.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:56 م
نادر سعد، المتحدث
نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
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اسراء صبري
قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات الجديدة الخاصة بمجلس الوزراء سيتم تنفيذها من يوم الأحد الموافق 7 /26، متابعا: أن القرارات الجديدة تقدم نوعا ما من الانفراجة ولكن انفراجة محسوبة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن أرقام الإصابات بتتراجع بالرغم من عودة الحياة تدريجيا منذ 3 أسابيع، معقبا: التراجع في نسبة الإصابات والوفيات كان سببا في أخذ خطوة جديدة فيما يخص عودة الحياة.

وتابع: قررنا رفع نسبة الإشغال للكافيهات والمطاعم إلى 50%، بالإضافة إلى رفع عدد ساعات العمل بها، مشددا على أن هذا سيتم في ضوء مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وواصل قائلا: العقوبات الخاصة بعدم ارتداء الكمامة أو وجود "الشيشة" بالمقاهي، أو الغلق بعد الوقت المحدد وغيرها مازالوا مطبقين، وبيتم تطبيقها بكل حزم.

وأضاف أن قرار عودة الاجتماعات والمؤتمرات بحد أقصى 50 فرد، وبشرط أن تكون القاعات تستوعب 100 فرد أو أكثر، يقتصر فقط على المؤتمرات والاجتماعات، وفيما يخص الأفراح، أوضح أن الأفراح داخل القاعات حتى الآن غير مسموح لها، ولكن يمكن أن تتم في مكان مفتوح وفقا للإجراءات والقواعد.

وشدد على أن قاعات الأفراح والعزاء ستظل مغلقة حتى إشعار أخر، متابعا: وزارة الأوقاف تعمل حاليا على خطة العودة تدريجيا لقيام صلاة الجمعة، معقبا: الخطة سيتم عرضها على لجنة الأزمات بعد عيد الأضحى، وبناء عليه سنقرر متى يتم تفعيل الخطة وأي محافظة سنبدأ بها.

وفيما يخص صلاة عيد الأضحى أوضح أن وزارة الأوقاف حددت مسجد "السيدة نفيسة" للصلاة فقط، أما باقي المساجد سيقومون بالتكبير فقط.

وفي سياق الحوار، أكد "نادر" على أن الحكومة ستعمل على تطبيق قرار مواعيد غلق المحلات، متابعا: الدراسة الخاصة بمواعيد غلق المحلات والمطاعم متواجدة، والتطبيق الخاص بهذا القرار سيتم تطبيقه بعد إنتهاء جائحة كورونا، معقبا: "موضوع فتح المحلات والمطاعم 24 يعتبر جزء من التاريخ"..

وأشار إلى أن مواعيد غلق المحلات والمطاعم ستختلف في فصل الشتاء والصيف، كما أن مواعيد الغلق ستكون مختلفة قليلا في المحافظات السياحية ولكن في إطار من الضوابط.
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