كوريا الجنوبية تنضم للجهود العالمية لتطوير لقاح كورونا وتوريده

قال نائب وزير الصحة في كوريا الجنوبية ، كيم جانجليب، يوم الأربعاء إن سيول تدرس الانضمام إلى الجهود الدولية الجارية لتطوير وتوريد لقاحات ضد الفيروس كورونا المستجد.









ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن نائب وزير الصحة كيم جانجليب قوله: "تفكر حكومتنا في المشاركة في الجهود الدولية" ، مضيفًا أن سيول قد تقدم أيضًا مساعدة مالية.













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ووفقًا للمسؤول، فإن مشاركة كوريا الجنوبية في العملية يمكن أن تساعد في ضمان الوصول السريع والمنصف للقاحات كوفيد 19.









وحتى الآن، تشارك العديد من البلدان في تطوير اللقاحات، ويقترب اللقاح، الذي طورته جامعة أكسفورد والعملاق الصيدلاني استرازينكا، من المرحلة النهائية من التقييم السريري.









وتجري الشركة حاليًا تجارب المرحلة 3 في البرازيل وجنوب إفريقيا، وتخطط لإجراء هذه التجارب في الولايات المتحدة في غضون عدة أسابيع أيضًا.









وقالت شركة الأدوية في يونيو إنها ستزود ما يصل إلى ملياري جرعة من اللقاح حول العالم.









وأبرمت بالفعل صفقات مع حكومة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا.









كما وقعت الشركة صفقة مع شركة الأدوية الروسية ار فارما وشركة اس كيه بيوساينس الكورية الجنوبية.









وتعمل المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات، حاليًا على تطوير لقاحات كوفيد 19 معًا لضمان الوصول العادل إلى الإمدادات المستقبلية.