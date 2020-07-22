AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تنضم للجهود العالمية لتطوير لقاح كورونا وتوريده

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:53 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
على صالح
قال نائب وزير الصحة في كوريا الجنوبية، كيم جانجليب، يوم الأربعاء إن سيول تدرس الانضمام إلى الجهود الدولية الجارية لتطوير وتوريد لقاحات ضد الفيروس كورونا المستجد.


ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن نائب وزير الصحة كيم جانجليب قوله: "تفكر حكومتنا في المشاركة في الجهود الدولية" ، مضيفًا أن سيول قد تقدم أيضًا مساعدة مالية.



اقرأ ايضا 

ووفقًا للمسؤول، فإن مشاركة كوريا الجنوبية في العملية يمكن أن تساعد في ضمان الوصول السريع والمنصف للقاحات كوفيد 19.


وحتى الآن، تشارك العديد من البلدان في تطوير اللقاحات، ويقترب اللقاح، الذي طورته جامعة أكسفورد والعملاق الصيدلاني استرازينكا، من المرحلة النهائية من التقييم السريري. 


وتجري الشركة حاليًا تجارب المرحلة 3 في البرازيل وجنوب إفريقيا، وتخطط لإجراء هذه التجارب في الولايات المتحدة في غضون عدة أسابيع أيضًا.


وقالت شركة الأدوية في يونيو إنها ستزود ما يصل إلى ملياري جرعة من اللقاح حول العالم. 


وأبرمت بالفعل صفقات مع حكومة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا. 


كما وقعت الشركة صفقة مع شركة الأدوية الروسية ار فارما وشركة اس كيه بيوساينس الكورية الجنوبية.


وتعمل المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات، حاليًا على تطوير لقاحات كوفيد 19 معًا لضمان الوصول العادل إلى الإمدادات المستقبلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيل جيتس يستهدف استثمار 6 مليارات دولار في أبحاث شركة كورية جنوبية لمكافحة الأمراض المعدية

كوريا الجنوبية تخطط لإنفاق 82 مليون دولار لتطوير علاجات ولقاحات لفيروس كورونا

لقاح الصين مختلف.. أكثر من 50 دولة تشارك فى قمة تطوير لقاح ضد كورونا

تبرز "الوجه البارد" لخلق أزمة.. كوريا الشمالية تقطع الاتصال العسكري والمباشر مع الجنوبية

انفجار كايسونج .. كوريا الجنوبية تتهم الشمال بتفخيخ مكتب الاتصالات المشترك

أول تعليق لـ أمريكا بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين

ترشيحاتنا

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

3 أرقام قياسية في اكتساح ليفربول غريمه تشيلسي والتتويج بالدوري الإنجليزي

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور

لا ننخدع بالتصريحات.. رئيس قطاع نهر النيل الأسبق: مصر تتفاوض والسد العالي خلفه 130 مليار متر مكعب

تصريحات سرية للغاية.. مسؤولون أمريكيون: خسارة مصر بمثابة انتحار.. تحرك متوقع ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة.. واشنطن تدرس تأديب أديس بابا لتجاوزاتها الكبرى على نهر النيل.. ومصادر: ترامب قد يفرض عقوبات

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي عقب نهاية الجولة 37 من البريميرليج بفوز ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور