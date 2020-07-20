وزارة دفاع كوريا الجنوبية : لا توجد مناقشات حول خفض عدد القوات الأمريكية في بلادنا

جددت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم /الاثنين/ تأكيدها على أنه لا يوجد نقاش بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.





ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن نائب المتحدث باسم الوزارة الكورية "مون هونج-سيك" قوله - في موجز صحفي دوري عقده اليوم - إن السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية لم تجريا أي مناقشات فيما يتعلق بتعديل حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.





وأضاف أن سول وواشنطن تجريان مشاورات وثيقة بشأن عقد اجتماع بين وزيري دفاعيهما عبر الهاتف، ولكنه حسب علمه، ستتم مناقشة فقط تعديل حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية أثناء الاجتماع، موضحا أن السلطات الكورية والأمريكية تنسقان الجدول؛ لعقد اجتماع وزيري دفاعهما، وذلك بعد أن أفاد تقرير بأن وزارة الدفاع الأمريكية عرضت خيارات للبيت الأبيض لخفض حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.





وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية منذ يومين أن وزارة الدفاع الأمريكية عرضت في مارس الماضي خيارات للبيت الأبيض لخفض مستويات القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، حيث أفاد مسؤول في الوزارة أول أمس السبت بأن بلاده تراجع بشكل روتيني وضع قواتها العالمية، وأنه لن يعلق على تكهنات الصحافة.





يذكر أن المخاوف تزداد بشأن سحب القوات الأمريكية المحتمل، حيث وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن تقاسم تكلفة مرابطة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية التي يبلغ قوامها 28,500 جندي.



