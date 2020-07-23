عمرو يستغيث من عدم استلام وحدته السكنية ضمن الإعلان الثامن في كفر الشيخ

استغاث المواطن عمرو موسى عبدالعزيز، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلام وحدته السكنية، ضمن الإعلان الثامن، بمشروع الإسكان الاجتماعي، في محافظة كفر الشيخ.





ويقول فى رسالته : نحن شباب محافظة كفر الشيخ قدمنا علي شقق الاسكان الاجتماعى الـ 9000 ، اعلان ثامن، منذ ٦ سنوات، وسددنا ٢٥٠٠٠ جنيه فى بنك الاسكان، والى الان لا نعرف عنهم اى شيئ، ومفيش اى مسؤل بيفيدنا، علمنا بأن جميع المحافظات استلمت، ما عدا محافظة كفر الشيخ.





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