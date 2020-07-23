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بين الناس

عمرو يستغيث من عدم استلام وحدته السكنية ضمن الإعلان الثامن في كفر الشيخ

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عمرو موسى عبدالعزيز، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلام وحدته السكنية، ضمن الإعلان الثامن، بمشروع الإسكان الاجتماعي، في محافظة كفر الشيخ.

ويقول فى رسالته : نحن شباب محافظة كفر الشيخ قدمنا علي شقق الاسكان الاجتماعى الـ 9000 ، اعلان ثامن، منذ ٦ سنوات، وسددنا ٢٥٠٠٠ جنيه فى بنك الاسكان، والى الان لا نعرف عنهم اى شيئ، ومفيش اى مسؤل بيفيدنا، علمنا بأن جميع المحافظات استلمت، ما عدا محافظة كفر الشيخ.

للتواصل مع القارئ  
01091603469

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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