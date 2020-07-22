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محافظات

هيبة الدولة.. محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة التعديات.. فيديو وصور

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:41 م
محافظ كفر الشيخ ومدير
محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة مكبرة
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محمود زيدان
واصلت محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، شن حملاتها الموسعة، لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الموجه الـ 16 لاسترداد أراضي الدولة.

وقاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأربعاء، يرافقه اللواء خالد عزب، مدير أمن كفر الشيخ الجديد، حملة لإزالة المباني المخالفة الواقعة على رافد الطريق الدولي  بنطاق مركز كفرالشيخ.
 
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جاء ذلك في حضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء جمال سامون، نائب مدير الأمن، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.
 
وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة، تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، والحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا على المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تفتح ذراعيها لتقنين الأراضي، والتصالح على المباني، طبقًا للإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم.
 
وشدد محافظ كفرالشيخ، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كُتلًا خرسانية يصعب التعامل معها.
 
وأكد، أن الدولة حريصة على فرض هيبتها، وإنفاذ القانون، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة ، مضيفا أن الدولة قدمت مؤخرًا عددًا من القوانين الخاصة بـ تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.
هيبة الدولة.. محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة التعديات.. فيديو وصور
هيبة الدولة.. محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة التعديات.. فيديو وصور
هيبة الدولة.. محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة التعديات.. فيديو وصور
هيبة الدولة.. محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة التعديات.. فيديو وصور
هيبة الدولة.. محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة التعديات.. فيديو وصور
هيبة الدولة.. محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة التعديات.. فيديو وصور
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