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محافظات

محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن الجديد يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات.. صور

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:48 ص
محافظ كفر الشيخ ومدير
محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن الجديد
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محمود زيدان
قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء خالد عزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ الجديد، اليوم، حملة مكبرة؛ استهدفت إزالة التعديات الواقعة على حرم رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ / بلطيم".

جاء ذلك في حضور اللواء أشرف موافي، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
ووجه محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات الواقعة على أملاك الدولة حتى سطح الأرض، مشددًا على تنفيذ القانون على الجميع بكل حسم وحزم.
 
يأتي هذا في إطار متابعة الموجه الـ 16 لاسترداد أراضي الدولة وإزالة جميع التعديات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن الجديد يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات.. صور
محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن الجديد يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات.. صور
محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن الجديد يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات.. صور
محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن الجديد يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات.. صور
محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن الجديد يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات.. صور
محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن الجديد يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات.. صور
محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن الجديد يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات.. صور
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