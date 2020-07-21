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محافظات

محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة نور كلش غريق مصيف بلطيم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:15 م
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ يقدم واجب العزاء
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محمود زيدان
قدّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة اليوم الثلاثاء، واجب العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد "نور سعد كلش"، بمنزله بقرية الرغامة التابعة لمركز ومدينة الرياض، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الآلاف من أهالي قرية الرغامة بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، شيعوا جنازة فقيد الشباب نور كلش، بعد العثور على جثته وسط الصخور بشاطئ الفيروز؛ بعد أداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر الأسرة.

ونجحت جهود الإنقاذ في العثور على جثمان نور كلش، الطالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والذي تعرض للغرق في شاطئ الأمل بمصيف بلطيم منذ  11 يومًا.

وتمكن رجال الإنقاذ  من استخراج جثمان الفقيد نور كلش، بعد أن عثر عليها وسط الحجارة باللسان الآخير بشاطئ الفيروز، وجري نقله إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي، وصرحت النيابة بدفن جثته.

محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة نور كلش غريق مصيف بلطيم
محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة نور كلش غريق مصيف بلطيم
محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة نور كلش غريق مصيف بلطيم
محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة نور كلش غريق مصيف بلطيم
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